الصباح الفني
أصالة ولمنور في “ديو”
قالت الفنانة أصالة إنها سجلت “ديو” مغربيا مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، وتحضر لآخر مع صديقها الفنان رامي صبري. وأوضحت أصالة، في تصريحاتها على هامش حفلها الأخير بالسعودية ونقلتها صفحات تهتم بالفن على “أنستغرام”، عن ألبومها المصري الجديد، الذي قدمت فيه العديد من الأغنيات، مشيرة إلى أنهاأكمل القراءة »
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