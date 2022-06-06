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الصباح الفني

الفاسي‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬مهرجان‭ ‬الداخلة

منذ 7 دقائق
اختارت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬الداخلة‭ ‬الممثلة‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مسابقته‭ ‬الرسمية،‭ ‬والذي‭ ‬ستنظم‭ ‬فعالياته‭ ‬من‭ ‬سادس‭ ‬عشر‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬عشرين‭ ‬منه‭.‬ وعبرت‭ ‬الفاسي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذا‭ ‬الاختيار،‭ ‬كما‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬للتظاهرة‭ ‬الفنية‭ ‬عبر‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قائلة‭ “‬أحبائي‭ ‬سأكون‭ ‬رفقتكم‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الداخلة‭”‬،‭أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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