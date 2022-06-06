الصباح الفني
الفاسي في لجنة مهرجان الداخلة
اختارت إدارة مهرجان الداخلة الممثلة فرح الفاسي لتكون ضمن لجنة تحكيم مسابقته الرسمية، والذي ستنظم فعالياته من سادس عشر يونيو الجاري إلى عشرين منه. وعبرت الفاسي عن سعادتها بهذا الاختيار، كما بدأت في الترويج للتظاهرة الفنية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة “أحبائي سأكون رفقتكم في مهرجان الداخلة”،أكمل القراءة »
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