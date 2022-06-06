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وطنية

إخضاع‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬للمراقبة

منذ دقيقتين
العملية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬آليات‭ ‬الحكامة‭ ‬وضبط‭ ‬تدبير‭ ‬النفقات‭ ‬قبل‭ ‬مباشرة‭ ‬الإصلاح أعلن‭ ‬الصندوق‭ ‬المغربي‭ ‬للتقاعد،‭ ‬أنه‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬المراقبة‭ ‬المالية‭ ‬القبلية‭ ‬إلى‭ ‬المراقبة‭ ‬المواكبة،‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬المتعلق‭ ‬بتحديد‭ ‬قائمة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للمراقبة‭ ‬المواكبة‭ ‬والمنشور‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬عدد‭ ‬7070‭ ‬بتاريخ‭ ‬3‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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