وطنية
إخضاع صندوق التقاعد للمراقبة
العملية تهدف إلى تعزيز آليات الحكامة وضبط تدبير النفقات قبل مباشرة الإصلاح أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، أنه انتقل من المراقبة المالية القبلية إلى المراقبة المواكبة، بموجب المرسوم المتعلق بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء منأكمل القراءة »
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