الصباح الفني
بلعياشي يروج لجديده
حرص المغني الشاب نعمان بلعياشي على الترويج لأغنية جديدة يستعد لطرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، خلال الأيام المقبلة. ونشر بلعياشي على صفحته على “إنستغرام”، تدوينة يعلن فيها قرب طرحه أغنية جديدة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى تخص العمل، إذ جاء فيها “اشتقت لكم كثيرا… مفاجأة جديدة قادمة قريبا”. وحسبأكمل القراءة »
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