وطنية
حيار تنزع فتيل التوتر بالتعاون الوطني
أفضى الاجتماع الذي جمع عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عشية الثلاثاء الماضي، مع وفد المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب العام لنقابة التعاون الوطني، إلى نزع فتيل التوتر الاجتماعي بقطاع التعاون الوطني. وفي ضوء نتائج اللقاء مع الوزيرة، قرر التنسيق النقابي الرباعي تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرراأكمل القراءة »
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