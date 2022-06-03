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الرياضة

الثلاثية تضع خاليلوزيتش أمام العاصفة

منذ 5 دقائق
المنتخب تجرع هزيمة ثقيلة أمام أمريكا واختيارات المدرب تثير الجدل تجرع المنتخب الوطني مرارة هزيمة ثقيلة أمام نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف لصفر في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما، صباح أمس (الخميس) بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم بقطر 2022. وخيب المنتخب الوطني آمالأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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