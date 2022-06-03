حوادث
تبرئة رئيس جماعة بالحسيمة
برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، رئيس جماعة بني أحمد أموكزان بالحسيمة، من حزب الأصالة والمعاصرة، من تهم “استغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عامة” بموجب قرار أصدرته بعد مناقشة ملفه في سادس جلسة، بعد 6 أشهر من إدراجه بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى. وقررت إرجاع مبلغ كفالتهأكمل القراءة »
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