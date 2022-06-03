الأولى
86 في المائة من المغاربة سعداء
سكان الجنوب الأكثر إحساسا بالسعادة و 69 في المائة يشعرون بالأمن في الأماكن العامة عبر 86 في المائة من المغاربة عن إحساسهم بالسعادة في استطلاع رأي أنجزته مجموعة «سونيرجيا» و»ليكونوميست» حول عينة تضم 1033 شخصا، تم اختيارهم بناء على البنية الديمغرافية التي أبان عنها الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، فيأكمل القراءة »
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