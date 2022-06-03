حوادث
الحبس لمتهمين بتنظيم الهجرة السرية
اعترفا بقيادتهما زورقا انطلق من شاطئ كيمادو مقابل 5000 درهم تسلماها من منظمين قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بإدانة متهمين بتنظيم الهجرة السرية انطلاقا من أحد شواطئ المدينة، وحكمت عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما. وقررت الغرفة ذاتها مؤاخذة المتهمين من أجل مانسب إليهما من تهمأكمل القراءة »
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