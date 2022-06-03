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صفقات مشبوهة في مطار الحسيمة
طلبات عروض على مقاس شركة واحدة فازت بمليار و200 مليون لتهيئة مدرج مازال في حالة جيدة أظهرت وثائق طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات تحكم منطق “باك صاحبي” في صفقات أشغال توسيع مطار الشريف الإدريسي بإقليم الحسيمة، التي خصصت لها ميزانية تقدر بحوالي 180 مليون درهم من أجل إطالة المدرج وتهيئةأكمل القراءة »
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