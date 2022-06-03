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بارونات يورطون مسؤولين أمنيين

منذ 10 دقائق
طاردتهم مذكرات وظلوا يتجولون بين إيمزورن والناظور لم تكد تنهي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في قضايا تبادل إطلاق النار بين عصابتين متناحرتين بالحسيمة، استعمل أفرادها مسدسات وبنادق للقتل، حتى انطلقت أبحاث جديدة، لكشف التواطؤ والتقصير المفترضين، في مواجهة المسؤولين الأمنيين بالمنطقة، سواء بالنسبة إلى مراقبة التراب الوطني، أو إلىأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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