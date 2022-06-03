الأولى
بارونات يورطون مسؤولين أمنيين
طاردتهم مذكرات وظلوا يتجولون بين إيمزورن والناظور لم تكد تنهي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في قضايا تبادل إطلاق النار بين عصابتين متناحرتين بالحسيمة، استعمل أفرادها مسدسات وبنادق للقتل، حتى انطلقت أبحاث جديدة، لكشف التواطؤ والتقصير المفترضين، في مواجهة المسؤولين الأمنيين بالمنطقة، سواء بالنسبة إلى مراقبة التراب الوطني، أو إلىأكمل القراءة »
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