حوادث
16 سنة لمتهمين بحيازة مخدرات
المحكمة قضت لفائدة إدارة الجمارك بعشرين مليونا قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، أخيرا، بعدم مؤاخذة المتهم (ط . م)، من أجل السرقة وإخفاء شيء متحصل من جنحة، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه مع اعتبار حالة العود، وعقابه عن ذلك بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا