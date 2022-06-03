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حوادث

16 سنة لمتهمين بحيازة مخدرات

منذ 12 دقيقة
المحكمة قضت لفائدة إدارة الجمارك بعشرين مليونا قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، أخيرا، بعدم مؤاخذة المتهم (ط . م)، من أجل السرقة وإخفاء شيء متحصل من جنحة، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه مع اعتبار حالة العود، وعقابه عن ذلك بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامةأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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