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حوادث

13 سنة لمتهمين باحتجاز واغتصاب مطلقة

منذ 6 دقائق
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهمين، وحكمت على الأول ب8 سنوات وعلى الثاني ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب المقرونة بالضرب والجرح والعنف والسكر العلني البين والتهديد بنشر صور إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وورد في محضر الضابطة القضائية لدى مفوضيةأكمل القراءة »


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