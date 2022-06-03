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مجتمع

“طوبيسات” الجديدة … “دقة تابعة دقة”

منذ دقيقتين
عطيف: المدينة في حاجة إلى أسطول حافلات بتعاقد واضح في خدمة السكان والطلبة والمناطق النائية فجرت الحالة الميكانيكية لأسطول النقل الحضري بالجديدة فضلا عن النقص الكبير في عدد حافلات النقل الحضري، المسكوت عنه في هذا الملف الاجتماعي الحساس، سيما بعد تلويح طلبة الحرم الجامعي بالحوزية، تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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