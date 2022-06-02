حوادث
44 سنة لسارقي 160 مليونا
وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وتزوير صفائح سيارة سلطت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة عمومية عقدتها أول أمس (الثلاثاء)، أحكاما متفاوتة المدد وصل مجموعها 44 سنة حبسا نافذا، وأصدرتها في حق 6 لصوص متورطين في عملية «مافيوزية» شغلت الرأي العام المحلي لفترةأكمل القراءة »
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