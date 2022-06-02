مجتمع
نداء لإنقاذ تراث آسفي
ناشدت الجمعيات العضو في ائتلاف ذاكرة المغرب، الجهات المختصة، من أجل وضع حد ل”حالة التردي الخطير” التي يعرفها النسيج الحضري العتيق بآسفي، والتدخل العاجل من أجل إنقاذ المعالم التاريخية والحضارية بالمدينة العريقة، التي وصفها ابن خلدون ب”حاضرة المحيط”. ودعت الجمعيات، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، القيمين على الشأن العامأكمل القراءة »
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