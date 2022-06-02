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ملف الصباح

جعجـة احتجاجـات بـلا طحيـن

منذ دقيقتين
فدرالية جمعية الآباء تؤكد أن الوضع تعدى الحدود المسموح بها وتحول إلى تجارة انتقد بوشعيب الحرشي، رئيس فدرالية جمعية الآباء والأمهات هذه الظاهرة، وأكد على أنها تعدت الحدود المسموح بها، وأصبحت وسيلة للابتزاز، خاصة عندما يتعلق الأمر بفرض أستاذ ما على تلاميذه، التسجيل في قائمة المستفيدين من هذه الدروس الخصوصية.أكمل القراءة »


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