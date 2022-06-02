ملف الصباح
شهادات
جبر واختيار «الدروس الخصوصية ظاهرة قديمة استفحلت حديثا وأصبحت ملجأ الكثير من الأسر، إما اختيارا أو جبرا. وتتخذ أوجها متعددة، فقد تكون نتيجة ضعف استيعاب التلميذ للكل أو الجزء من المقرر، فتكون الأسر ملزمة بالاستعانة بدروس الدعم والتقوية. الأسر قد تلجأ طواعية للدروس الخصوصية لتقوية قدرات أبنائها في المواد واللغات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا