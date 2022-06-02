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شهادات

منذ 3 دقائق
جبر واختيار «الدروس الخصوصية ظاهرة قديمة استفحلت حديثا وأصبحت ملجأ الكثير من الأسر، إما اختيارا أو جبرا. وتتخذ أوجها متعددة، فقد تكون نتيجة ضعف استيعاب التلميذ للكل أو الجزء من المقرر، فتكون الأسر ملزمة بالاستعانة بدروس الدعم والتقوية. الأسر قد تلجأ طواعية للدروس الخصوصية لتقوية قدرات أبنائها في المواد واللغات،أكمل القراءة »


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