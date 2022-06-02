مجتمع
حديقة حسان… متنفس طبيعي
فضاء لا يخلو من سلوكات مشينة رغم رمزيته ومكانته تعتبر حديقة حسان بالرباط من بين الوجهات التي يقصدها كثير من الزوار من أجل الراحة والاستجمام وسط أجواء طبيعية، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تعرف اكتظاظا. ويتميز الفضاء بجمعه بين جمال الطبيعة وسحر الموقع الأثري المتمثل في صومعة حسان، الذيأكمل القراءة »
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