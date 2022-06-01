الأولى
مشاريع مجمدة بسبب حرب الصلاحيات
تأخر في معالجة ملفات الشباك الوحيد بذريعة عدم التوفر على التفويضات اللازمة لم يستسغ منعشون ومهندسون معماريون وافدون على دار الخدمات بالبيضاء التبريرات التي يواجهون بها ردا على استفساراتهم عن سبب التأخر الحاصل في معالجة الملفات الواردة على الشباك، مستغربين ذريعة عدم توفر العاملين فيه على التفويضات اللازمة. وعلمت “الصباح”أكمل القراءة »
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