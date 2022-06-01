fbpx
الأولى

مشاريع مجمدة بسبب حرب الصلاحيات

منذ دقيقتين
تأخر في معالجة ملفات الشباك الوحيد بذريعة عدم التوفر على التفويضات اللازمة لم يستسغ منعشون ومهندسون معماريون وافدون على دار الخدمات بالبيضاء التبريرات التي يواجهون بها ردا على استفساراتهم عن سبب التأخر الحاصل في معالجة الملفات الواردة على الشباك، مستغربين ذريعة عدم توفر العاملين فيه على التفويضات اللازمة. وعلمت “الصباح”أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة