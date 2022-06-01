حوادث
15 سنة لقاتل جاره بآزرو
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر بالمحكمة ذاتها، القاضي بإدانة خمسيني ب15 سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وقضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ح.م) تعويضا قدره 20.000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، لارتكابه جناية الضرب والجرح باستعمالأكمل القراءة »
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