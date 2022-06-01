الأولى
لفتيت يحاصر ديناصورات العقار
قررت وزارة الداخلية، بيع جميع الوعاءات العقارية السلالية، المحيطة بالمدن التي باتت صالحة للسكن، ولم تعد تحمل طابعا فلاحيا، إلى أملاك الدولة، بدل جعلها تابعة لمديرية الشؤون القروية، التي يقودها العامل عبد المجيد الحنكري. ويأتي القرار نفسه، من أجل قطع الطريق على الديناصورات العقارية، التي تتحين الفرص من أجل الانقضاضأكمل القراءة »
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