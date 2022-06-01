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وطنية

القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬يدعم‭ ‬20‭ ‬مشروعا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الأخضر

منذ 6 دقائق
نظم‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬للمغرب‮ ‬‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الألمانية‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭  ‬والوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمياه‭ ‬والغابات‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬للمسابقة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشغيل‭ ‬الأخضر‭ ‬بالرباط‭. ‬وأوضح‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬المغربية‭ ‬الخضراء‭ ‬المحدثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شباب‭ ‬المناطق‭ ‬القروية‭ ‬والجبلية‭.‬ وتم‭ ‬انتقاء‭ ‬20‭ ‬مشروعا،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬200‭أكمل القراءة »


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