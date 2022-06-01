وطنية
القرض الفلاحي يدعم 20 مشروعا للاقتصاد الأخضر
نظم القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الوطنية للمياه والغابات الدورة الأولى للمسابقة الوطنية للتشغيل الأخضر بالرباط. وأوضح القرض الفلاحي في بلاغ أن هذا الحدث يندرج في إطار برنامج دعم الشركات الناشئة المغربية الخضراء المحدثة من قبل شباب المناطق القروية والجبلية. وتم انتقاء 20 مشروعا، من بين 200أكمل القراءة »
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