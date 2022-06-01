الرياضة
ماسينا يعود إلى “الكالشيو”
سيعود الدولي المغربي آدم ماسينا، إلى الدوري الإيطالي، الذي شهد انطلاقته، قادما إليه من واتفورد، الذي فقد فيه مكانته. وحسب مصادر صحافية إنجليزية، فإن ماسينا اقترب من الانتقال إلى الدوري الايطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الدولي المغربي، يعد من أهداف بولونيا الإيطالي في الميركاتوأكمل القراءة »
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