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الرياضة

العين التقنية : يومير: إستراتيجية الركراكي هزمت الأهلي

منذ 9 دقائق
كان الوداد الرياضي موفقا في حسم نهائي أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري نتيجة وأداء، رغم أن المباراة لم تكن سهلة. ونجح الوداد والأهلي في تقديم مستوى راق داخل رقعة الميدان، لمكانتهما على المستوى الإفريقي، وتوفرهما على لاعبين جيدين، خصوصا من جانب الوداد، الذي أظهر رصانة في التعامل مع مثل هذهأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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