الرياضة
لقجع يوجه صفعة أخرى للخصوم
رشح المغرب لاستضافة السوبر الإفريقي في اجتماع بعد تتويج الوداد وانتهاء اتفاق قطر طلبت جامعة كرة القدم نقل السوبر الإفريقي، المقرر بين الوداد الرياضي، بطل عصبة الأبطال الإفريقية، ونهضة بركان، المتوج بلقب كأس “كاف”، إلى المغرب، سيما أن طرفيها فريقان مغربيان. وعلمت “الصباح”، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، وباتريس موتسيبي،أكمل القراءة »
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