الصباح الـتـربـوي
تلاميذ البحتري يتوجون
توج تلاميذ مدرسة البحتري التابعة لمديرية عين الشق بالبيضاء أبطالا لدوري كأس ولي العهد في كرة القدم للصغار، الذي اختتمت أطواره يوم الأربعاء 25 ماي الجاري بالثانوية الإعدادية لحسن ويدر بحضور لطيفة لماليف المديرة الإقليمية، وعبد الحق رغيبي المكلف بمكتب الارتقاء الرياضي المدرسي، بالإضافة إلى فعاليات تمثل الشأن الرياضي بالمديرية.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا