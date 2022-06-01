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الرياضة

الصحافة الدولية تشيد بالإنجاز

منذ 9 دقائق
الوداد مرشح لمواجهة ريال مدريد تناولت الصحف الإسبانية الرياضية، تتويج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه في النهائي على الأهلي المصري. وركز الإعلام الإسباني، على أن الوداد سيكون أحد الخصوم المحتملين لفريق ريال مدريد، في كأس العالم للأندية المقبلة، التي تشارك فيها الفرق المتوجة بالمسابقات القارية. وكتبت صحيفة “آس”أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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