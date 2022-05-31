الأولى
غسل ملايير مخدرات في شركات وهمية
التحقيق في أرباح بـ 65 مليارا حققتها مقاولات تنسج علاقات تجارية مشبوهة بفواتير مزورة رصد النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب تعاملات مشبوهة بين مجموعة من الشركات، ما دفع المراقبين إلى التحقيق في الوثائق المتعلقة بهذه المعاملات التجارية. وأفادت مصادر أن التحريات الأولية أبانت أن مستندات المحاسبة تهم علاقات تجارية بينأكمل القراءة »
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