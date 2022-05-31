الأولى
إحباط تهريب أسلحة نارية
أحبطت مصالح الجمارك والأمن بالمعبر الحدودي “تاراخال” بباب سبتة، السبت الماضي، تهريب أسلحة نارية ومعدات للتصفية الجسدية من صنع إيطالي وروسي في ملكية فرنسي. وعلمت “الصباح” أن فرنسيا يقود سيارة كان يستعد لمغادرة معبر “تاراخال” بباب سبتة المحتلة، إلا أن مصالح الجمارك شكت في محتويات سيارته المسجلة بفرنسا، فقاد تفتيشهاأكمل القراءة »
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