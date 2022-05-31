الأولى
أشرطة لقاصرات بمواقع خليعة
تفكيك عصابة للاتجار في البشر تستغل ضحاياها بفاس ارتفع عدد الموقوفين على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر، عبر استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن في أوضاع مخلة، وبعث صورهن لأشخاص مجهولين بالخارج، إلى 7 أشخاص أعمارهم بين 17 سنة و44، ومنهم ذو سوابق متعددة وفتاتان لم تبلغا سنأكمل القراءة »
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