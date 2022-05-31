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أشرطة لقاصرات بمواقع خليعة

منذ 42 ثانية
Foreign women are seen sitting inside a karaoke bar in Thailand's southern province of Narathiwat during a police raid as part of a campaign against prostitution and human trafficking involving women and minors on November 9, 2018. - About 50 Laotian women were rounded up by authorities for investigation. (Photo by Madaree TOHLALA / AFP)
تفكيك عصابة للاتجار في البشر تستغل ضحاياها بفاس ارتفع عدد الموقوفين على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر، عبر استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن في أوضاع مخلة، وبعث صورهن لأشخاص مجهولين بالخارج، إلى 7 أشخاص أعمارهم بين 17 سنة و44، ومنهم ذو سوابق متعددة وفتاتان لم تبلغا سنأكمل القراءة »


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