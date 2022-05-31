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حوادث

أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمراكش

منذ 4 دقائق
مداهمة محل تجاري أحبطت ترويجها بالأسواق وأبحاث لكشف مصدرها أنهت لجنة مختلطة تتكون من الجمارك والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أخيرا، أنشطة ترويج مواد غذائية وتجميلية فاسدة بالأسواق بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن مداهمة محل تجاري بحي الجديد بتراب مقاطعة سيديأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق

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