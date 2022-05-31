حوادث
أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمراكش
مداهمة محل تجاري أحبطت ترويجها بالأسواق وأبحاث لكشف مصدرها أنهت لجنة مختلطة تتكون من الجمارك والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أخيرا، أنشطة ترويج مواد غذائية وتجميلية فاسدة بالأسواق بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن مداهمة محل تجاري بحي الجديد بتراب مقاطعة سيديأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا