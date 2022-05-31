fbpx
الأولى

الاحتيال يقود بنكا ورئيسه إلى القضاء

منذ دقيقة واحدة
حددت المحكمة الزجرية للبيضاء، الأسبوع الأول من يونيو المقبل، تاريخا لأول جلسة لمحاكمة مؤسسة بنكية كبيرة، من أجل تهم النصب والاحتيال وعرقلة الممارسة العادية لنشاط اقتصادي وعدم تنفيذ عقد وحمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة والتأثير على خبير والمشاركة، مع تحديد مطالب مدنية مؤقتة محددة في مليار سنتيم، والأمر بإجراءأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة