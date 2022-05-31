الأولى
الاحتيال يقود بنكا ورئيسه إلى القضاء
حددت المحكمة الزجرية للبيضاء، الأسبوع الأول من يونيو المقبل، تاريخا لأول جلسة لمحاكمة مؤسسة بنكية كبيرة، من أجل تهم النصب والاحتيال وعرقلة الممارسة العادية لنشاط اقتصادي وعدم تنفيذ عقد وحمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة والتأثير على خبير والمشاركة، مع تحديد مطالب مدنية مؤقتة محددة في مليار سنتيم، والأمر بإجراءأكمل القراءة »
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