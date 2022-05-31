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الرياضة

إصابة الصهد تؤرق السوالم

منذ دقيقتين
أصيب مصطفى الصهد، مهاجم شباب السوالم، في الفخذ، خلال الحصص التدريبية الأخيرة، التي تقام بملعب تيسيما بالبيضاء، استعدادا للمباريات الست المتبقية في بطولة القسم الأول. ويخلد الصهد للراحة لمدة قصيرة، قبل العودة لاستئناف التداريب، إذ يعد من العناصر الأساسية لشباب السوالم، منذ قدومه في بداية الموسم من شباب أطلس خنيفرة،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين

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