أســــــرة
تأخر الحمل… حيرة الأزواج
عدم الانتظام في ممارسة الجنس والضغط النفسي أهم أسبابه يعاني العديد من الأزواج مشكلة تأخر الحمل، إذ يعاني واحد من كل ثمانية أزواج منه، ويختلف الحمل من زواج لآخر لعدة عوامل أهمها العمر، والصحة العامة للزوجين، والتاريخ الطبي والصحي والعائلي لكليهما، وعدد مرات ممارسة الجماع. ومن الطبيعي حدوث الحمل خلالأكمل القراءة »
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