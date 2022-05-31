أسواق
تطبيق لتقريب الخدمات الطبية من المواطن
أطلقت شركة “تيلي هيلث” المغربية المتخصصة في مجال رقمنة خدمات الصحة، رهن إشارة زبنائها في المغرب وإفريقيا، أول منصة رقمية للتطبيب عن بعد تحت عنوان “فوالا دوك”، من أجل تسهيل ولوج العموم إلى الخدمات الطبية لدى الأطباء والمستشفيات والمصحات الخاصة، إلى جانب مختبرات التحاليل الطبية ومراكز التصوير والأشعة والصيدليات والممرضينأكمل القراءة »
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