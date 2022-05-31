fbpx
حوادث

البحث عن زوجة ينتهي بتهمة اغتصاب

منذ 7 دقائق
مخزني” تراجع عن خطبة فتاة فوجد نفسه مدانا بالحبس قبل أن يسقط الحكم الاستئنافي التهمة عنه” كاد رهان البحث عن زوجة ثانية أن يكلف “مخزني” بالبيضاء، السجن بتهمة ثقيلة وهي جناية الاغتصاب، عندما اتهمته بها خطيبته انتقاما منها لتراجعه عن الزواج بها لشكه في سلوكها. ورغم أن “المخزني” توبع فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة