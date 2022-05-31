حوادث
البحث عن زوجة ينتهي بتهمة اغتصاب
مخزني” تراجع عن خطبة فتاة فوجد نفسه مدانا بالحبس قبل أن يسقط الحكم الاستئنافي التهمة عنه” كاد رهان البحث عن زوجة ثانية أن يكلف “مخزني” بالبيضاء، السجن بتهمة ثقيلة وهي جناية الاغتصاب، عندما اتهمته بها خطيبته انتقاما منها لتراجعه عن الزواج بها لشكه في سلوكها. ورغم أن “المخزني” توبع فيأكمل القراءة »
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