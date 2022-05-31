حوادث
حجز أجهزة إلكترونية للغش في الامتحانات
اعتقال طالب متلبس بحيازتها وتعليمات صارمة لمواجهتها عاد الترويج لأجهزة الغش في الامتحانات مع قرب إجرائها، إذ تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، السبت الماضي، من إيقاف طالب يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.أكمل القراءة »
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