حوادث
تفكيك ثاني شبكات الاتجار في البشر بأزرو
فككت عناصر الأمن بالمفوضية الجهوية بأزرو، أخيرا، ثاني شبكات النصب والاتجار في البشر في شهر. ووضعت 4 أشخاص رهن الحراسة النظرية بعد اعتقالهم بناء على أبحاث وتحريات باشرتها، في إطار استكمال البحث في امتدادات شبكة سابقة تهجر فتيات يستغللن في الدعارة في الديار الأوربية. ومن بين الموقوفين الجدد، مساعدة تقنيةأكمل القراءة »
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