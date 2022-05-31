حوادث
سقوط عصابة ملثمين بالخميسات
فككت عناصر الدرك الترابي بتيفلت بالتنسيق مع مصالح القيادة الجهوية بالخميسات، أخيرا، عصابة تتكون من أربعة ملثمين، روعوا مجموعة من القرى، بجرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والسرقة بيد مسلحة، وضبط تلميذتين كانتا مختطفتين لديهم عمر إحداهما 14 سنة بدوار الحجامة بجماعة آيت واحي، بعدما جرى اختطافها من جماعة آيت بلقاسم. وعرفتأكمل القراءة »
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