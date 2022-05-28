وطنية
العلوي يجتمع مع رفاق حموني
حرص مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية بقيادة إسماعيل العلوي، على عقد اجتماع مع الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، في إطار الصلاحيات التي خولها القانون لمجلس الرئاسة. وفي هذا الصدد، احتضن مقر مجلس النواب، الاثنين الماضي، اجتماعا بين أعضاء الفريق برئاسة رشيد حموني، شكل مناسبة لعرض أهم القضايا التي يشتغل عليهاأكمل القراءة »
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