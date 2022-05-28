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“كباتن الزعتري” بالرباط

منذ 6 دقائق
نظمت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بالمغرب، بسينما النهضة بالرباط، عرضا ومناقشة للفيلم الوثائقي الطويل “كباتن الزعتري”، لمخرجه المصري علي العربي. وذكرت الجمعية أن هذا العمل السينمائي “المؤثر والمليء بمعاني الأمل”، الذي يندرج عرضه في إطار الدورة 11 من خميس السينما وحقوق الإنسان،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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