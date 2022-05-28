اذاعة وتلفزيون
“كباتن الزعتري” بالرباط
نظمت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بالمغرب، بسينما النهضة بالرباط، عرضا ومناقشة للفيلم الوثائقي الطويل “كباتن الزعتري”، لمخرجه المصري علي العربي. وذكرت الجمعية أن هذا العمل السينمائي “المؤثر والمليء بمعاني الأمل”، الذي يندرج عرضه في إطار الدورة 11 من خميس السينما وحقوق الإنسان،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا