وطنية
تيار “سنواصل الطريق” يطالب بالمصالحة
طالب المعارضون المغضوب عليهم داخل التقدم والاشتراكية مجلس الرئاسة بالتدخل، من أجل تصحيح الأوضاع داخل الحزب، قبل الذهاب إلى المؤتمر الوطني للحزب، الذي يجري التحضير له من قبل رفاق نبيل بنعبدالله. ودعا رفاق «سنواصل الطريق» أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية إلى المطالبة بانعقاد عاجل لدورة اللجنة المركزية، من أجل انتخابأكمل القراءة »
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