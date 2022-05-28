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الكوكايين “الوردي” ينشط حفلات أثرياء

منذ 6 دقائق
تفكيك شبكة إسبانية تزود مغاربة بنوع خطير من المخدرات الصلبة ينتج في معامل سرية بمزج الكوكايين بـ “حمض البوريك الصخري” اعترف أعضاء شبكة إسبانية أن أبناء أثرياء مغاربة في طنجة والناظور والبيضاء من أهم زبنائها في إدمان ما يطلق عليه اسم “الكوكايين الوردي”، الذي يلقى استهلاكا كبيرا في حفلات خاصة.أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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