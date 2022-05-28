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لقجع ينسف فخاخ “بيجيدي”

منذ دقيقتين
دعا إلى وقف هدر المال في 100 برنامج دون فعالية صفع فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، قادة العدالة والتنمية، الذين اتهموا الحكومة، بضرب المكتسبات المحققة في مجال دعم الأرامل والأطفال، والقضاء على برنامج المساعدة الطبية الأساسية «راميد» الذي يستفيد منه 11 مليون فقير، والإجهاز على برنامج “تيسير” المدرسي. وقالأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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