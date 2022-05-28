افتتاحية
الحقيقة كما هي
يتطلب تدبير الأزمات الكبرى قدرا كبيرا من الشجاعة والمواجهة، وكثيرا من الجرأة لقول الحقيقة كما هي، دون شعبوية، أو مزايدات سياسية، أو رغبة في تسجيل أهداف في مرمى الخصوم. فما أدلى به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عقب انتهاء مجلس الحكومة، ينبغي أن يوضع في إطار الحرص على المكاشفةأكمل القراءة »
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