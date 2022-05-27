الصباح الفني
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طائر يسرق حلويات من متجر في واقعة غريبة، عمد طائر النورس إلى سرقة متجر شهير في المملكة المتحدة، في ظاهرة وثقها أحد الأشخاص بعدسة الكاميرا. وعمد النورس، حسب ما نقله أحد المواقع، إلى الحصول على مختلف المنتجات، من رقائق البطاطس والبسكويت والحلوى وغيرها، ما كلف المتجر خسائر قيمتها 300 جنيهأكمل القراءة »
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