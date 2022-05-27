fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 6 دقائق
طائر‭ ‬يسرق‭ ‬حلويات‭ ‬من‭ ‬متجر في‭ ‬واقعة‭ ‬غريبة،‭ ‬عمد‭ ‬طائر‭ ‬النورس‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬متجر‭ ‬شهير‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬وثقها‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬بعدسة‭ ‬الكاميرا‭. ‬وعمد‭ ‬النورس،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬نقله‭ ‬أحد‭ ‬المواقع،‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المنتجات،‭ ‬من‭ ‬رقائق‭ ‬البطاطس‭ ‬والبسكويت‭ ‬والحلوى‭ ‬وغيرها،‭ ‬ما‭ ‬كلف‭ ‬المتجر‭ ‬خسائر‭ ‬قيمتها‭ ‬300‭ ‬جنيه‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة