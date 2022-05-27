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الصباح الفني

“الإمام علي” يؤجل حفل لمجرد

منذ 6 دقائق
أعلنت إدارة “سندباد لاند”، عن تأجيل حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي كان من المقرر إحياؤه في 2 يونيو المقبل. ونشرت إدارة “سندباد لاند”، بيانا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أعلنت فيه عن هذا التأجيل، قائلة: “بمناسبة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قررت إدارةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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