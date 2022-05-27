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“نتفليكس” تقتني حقوق “Pain Hustlers”
فازت شبكة “نتفليكس” بحقوق بث فيلم بعنوان “Pain Hustlers” للمخرج دايفيد ييتس، الذي من المقرر أن تقوم ببطولته الممثلة إيميلي بلانت، وهي الصفقة التي تمت على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي، إذ وصلت قيمة التعاقد إلى 50 مليون دولار، وهو البيع الأكبر حتى الآن في “كان”، وفقاأكمل القراءة »
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