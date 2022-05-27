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البطولة الوطنية للطوابعية والمسكوكات
يحتضن المركز الثقافي بأكدال بالرباط إلى غاية تاسع وعشرين ماي الجاري، البطولة الوطنية السادسة للطوابعية والمسكوكات المنظمة من قبل بريد المغرب وبنك المغرب وبتعاون مع مجلس أكدال حي الرياض. وسيشمل التظاهرة، التي تحمل شعار “ذاكرة وتراث عبر الطوابع والنقود” فضاء مخصص لمجموعات الطوابع البريدية والنقود التنافسية للمغاربة والأجانب المشاركين فيأكمل القراءة »
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